Tänavune detsember algas Saksamaal kauaoodatud jõululaatadega, ka sel korral pandi trükitähtedega kirja soovid jõuluvanale ja oodati – advent tähendab ju ootamist – pühade saabumist. Ühes Hamburgi lasteaias aga otsustati, et tänavu sinna nulgu ei tooda. Põhjus on kaalukas: «Et ükski laps ei tunneks oma religiooni ega ennast tõrjutuna.»

Sealses Mobi kakskeelses lasteaias, (mis tähendab, et nii nagu võõrsilt tulnud peavad omandama saksa keelt, nii õppigu ka saksa lapsed nende oma), peavad olema küll erilised 1–6-aastased, kui tunnetavad religioossest tõrjutust. Ka tulevikus ei kavatse see lasteaed tähistada religioosseid pühi. «Viimase kümne aasta jooksul oli meil ainult kolmel korral jõulupuu,» vastati sealt ajakirjanikele, kes uurisid välja, et tegemist on lasteaednike ennetava omaalgatusega, mitte muulastest lastevanemate tahtega.