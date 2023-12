Nafta-ja gaasiettevõtete, samuti patareide ja uraanikütuse tootjate kasumid ja väärtuskasvud on erakordsed, samas kui paljud tuule- ja vesinikutehnoloogiaid arendavate või tuuleenergeetika ettevõtete väärtused on oluliselt langenud. Kümned mitmemiljardilised avamere tuuleparkide projektid Euroopas ja Ameerikas on tühistatud, mitmed siiski ka liiguvad edasi. Toimub terade eristamine sõkaldest, mis ongi turumajanduse roll.

Sama on toimub väiksemas skaalas ka tuumaenergeetikas. Paljudest väikereaktori tehnoloogiatest hakkavad intressimäärade tõusu keskkonnas eralduma need, mis tegelikult on ökonoomsed, realistlikud ning need, mis on tehniliselt ja majanduslikult nõrgemad. Paraku tähendab see, et ca viiekümnest mõne aasta eest arenduses olnud uuest väikereaktori tehnoloogiast mitmed ei jõuagi esimese reaktori ehituseni.