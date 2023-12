«Mina ei usu, et ükski eestlane oleks nii loll, et ta valiks erakonda valimislubaduste järgi,» rääkis Karusoo. «No kuulge! Valitakse ju inimeste järgi, valitakse soovituste järgi või mõjutamise järgi, aga mitte nende valimislubaduste järgi. See on ju tsirkus, see on ju show. Mina ei usu, et on inimesi, kes ei mõista seda.»