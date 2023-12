Aastalõpuintervjuus Postimehele ütleb kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, et mööduv aasta on olnud riigikaitse arengus parim aasta. «Eesti kaitsevägi kasvas peaaegu poole võrra. Aasta alguses oli meil 26 000 võitlejat, täna on 44 000 mehitatud ja relvastatud üksustesse formeeritud kõrge motivatsiooniga sõdurit,» ütleb ta, lisades, et oleme hankinud ka uusi relvasüsteeme. Ent on selge, et puudujääke veel on, olgu selleks näiteks õhutõrje või rannakaitse.