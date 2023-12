AS Infotark/Büroomaailma juhina saan märkida, et meie asutasime 2008. aastal Lätis firma nime all Biuro Pasaulis (eesti keeles Büroomaailm). Üritasime ja pingutasime kaheksa aastat, aga lõpuks pidime tunnistama endale, et ei ole seal konkurentsivõimelised.