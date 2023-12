TIINA TAMBAUM ⟩ On ebareaalne oodata, et hooldajad jaksaksid kõike

Sotsiaalteadustes kasutatakse laialt Lasletti nelja eluetapi mudelit, kus vanemat iga kirjeldab kolmas ja neljas. Kolmas eluetapp on kätte jõudnud siis, kui enam pole hädavajadust sissetuleku pärast tööl käia ja samas ei takista tervis iseseisvat tegutsemist. Neljandasse ikka jõuab inimene, kes vajab igapäevastes toimingutes vähem või rohkem lähedaste, sotsiaaltöötajate või hooldekodu abi. Ka meediast on mõlemad rühmad meile tuttavad just samadel alustel – esimestest räägitakse siis, kui vanemad inimesed on midagi vahvat korda saatnud, teistest siis, kui nad on hädas.