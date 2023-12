RAINER SAKS ⟩ Järjekordne Venemaa lennuväli sai tabamuse. Putini ähvardused Soome aadressil kasvavad

USA aatomiallveelaev jõudis Lõuna-Korea sadamasse Pusanis. See on konkreetne vastus Põhja-Korea teatele korraldada kontinentidevahelise ballistilise raketi katsetus detsembris. Sellele eelnes USA hoiatus Põhja-Koreale, et kui viimane kavatseb kasutada tuumarelva, toob see vastuseks Põhja-Korea režiimi hävitamise.