Juhtkiri ⟩ Euroopa peab suurendama kaitsekulutusi

Micheli ettepanek on tingitud sellest, et kui Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania toetasid avalikult kümne miljardi euro suuruse fondi loomist, siis põhjamaisemad liikmesriigid tahaks oma ELi makseid vähendada. Samuti tahaks nad, et see raha suunataks rohkem rändeprobleemide ja kaitsekulutuste katmiseks.

Selge on igal juhul see, et Euroopal tuleb oma kaitsekulutusi kasvatada. Liiga kaua on Euroopa riigid lootnud sellele, et häda korral tuleb USA appi. Ühendriikidel on aga läbi sajandite olnud kalduvus osadel perioodidel süveneda pigem endasse. Nii ei saa kunagi välistada võimalust, et selline aeg tuleb taas, näiteks juba pärast järgmisi presidendivalimisi. Samuti on USA-l muresid ka teistes maailma punktides ja Euroopal ei maksa loota, et tema probleemide lahendamine saab igal ajahetkel olema Washingtoni nimekirjas eelisjärjekorras.