ANDRUS RUMM ⟩ Peame õppima Ukraina sõjast kohe

Sel ideaalidest pulbitseval ajajärgul olid sõjaväelased nagu tülikad kärbsed riigieelarve ümber. Nende soovid tundusid enamikule poliitikutele ebavajalikud ja reaalsusest irduvad. Piltlikult öeldes käisid kaitseministrid ja kaitseväe juhatajad valitsuselt, müts peos, raha nurumas. Kaitsevõime ja elanikkonna kaitsega seonduv olid ebapopulaarsed ja tülikad teemad. «Vähem on rohkem» (Less is more) oli kaitseplaneerimise võtmesõna.