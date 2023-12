JAANUS KRIISK ⟩ Miks me ei suuda oma inimesi usaldada? Käsmu ja Metsküla kurvad näited

Kiire aeg, kõigil oma tegevused. Metsaküla kooli säilimise eest käiv võitlus, mida isegi Eesti Vabriigi president Alar Karis on oluliseks pidanud, on kui järgneva laulva revolutsiooni uus väljendusvorm. Kogukond tahab ise võtta vastutuse nii iseenda kui oma laste eest, osa eest Eestimaa olevikust ja tulevikust. Miks me siis ei taha neile seda anda? Miks üldse on ametkondlike piirangute, käskude ja keeldude rägastik meie elu kägistama hakanud? Normaalset elu, kus inimesed, suuremad ja väiksemad kogukonnad saavad ise õiguse ja ka vastutuse kuskil ise otsustada.