Professor Alfred Lepaotsast ⟩ Nad tulevad teie mune õlitama!

Õieti progrjess, sest progrjessiivne on panna j-tähte sinna, kus teda enne ei olnud. Nagu Sjevjerodonetski puhul. Kirjutad «Sjevjerodonetsk» ja kohe on selge, et siin on teil vot, nii-öelda progrjessiivne inimene, kes pole kinni mingites 19. sajandi aegunud reeglites. Las nad seal Bjerliinis, Ljondonis ja Amjeerikas imetlevad. Kjiõv pannakse pidurüüsse, Zelenskõil hea meel, ja kui kuulsad keelemehed Jaan Kaplinskõi ja Johannes Voldermar Veskõi veel elaksid, oleks neil kah nii-öelda hea meel.

Muidu on, nagu on. Tehakse koeruseid ja vallatuseid, mõni avaldab arvamuseid. Võetakse vastu seaduseid, ei võeta vastu seaduseid. Liinidelt kukub elektrimolekuleid, need lähevad katki ja ongi tuba pime. Toetatakse ukrainlaseid, taunitakse Iisraeli inimeseid ja kadestatakse tartlaseid. Viimased nii-öelda võitlevad liiklusega ja see peaks Brjüsseli kadedusest roheliseks ajama. Esialgu – vabandust, esijalgu – toimub seesinane võitlus küll veel ebaadekvaatselt, ebapiisavalt ja ebapädevalt, piirdudes tänavate kitsamaks tegemisega, mis on massiivne diskursiivne error. Tegelikult tuleb tänavatest lihtsalt kraavid läbi kaevata, pole ljiiklust, pole probljeemi.