LAURI VAHTRE ⟩ Mitte sisserändajad, vaid sissetungijad

Sissetungijaid –, sest just seda nad on, mitte sisserändajad, varjupaigataotlejad, pagulased ega migrandid. Kui keegi üritab tungida kusagile, kuhu tal pole õigust minna, vähemalt mitte sel viisil, nagu ta seda teeb, on ta sissetungija, võta või jäta. Loata võõrale pinnale tungimist tähistatakse inglise keeles sõnaga trespassing ja seda loetakse tõsiseks väärteoks. Isegi kui see tähendab lühikest jalutuskäiku üle võõra muruplatsi, rääkimata võõrasse korterisse tungimisest.