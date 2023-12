Rainer Saks ⟩ Venemaa unistus on Patriot-süsteemi tabada

Prantsusmaa president kommenteeris oma valmisolekut kontaktiks Venemaa presidendiga. Tema sõnul on sellel mõtet ainult siis, kui Venemaa on valmis lähtuma olukorra lahendamisel rahvusvahelisest õigusest ja tunnustab Ukraina suveräänsust. Prantsusmaa president meenutas ka Ukraina territooriumil toime pandud sõjakuritegusid kui faktorit, mis muudab kõnelused Venemaa juhtkonnaga väga keeruliseks.

Prantsusmaa presidendi seisukohast saab väga selgelt välja lugeda, et vähemalt tema ei avalda Ukrainale survet minna Venemaaga kompromissile näiteks territooriumite arvel. Ja on väheusutav, et keegi Ukrainat toetavatest riikidest praegu kaaluks sellist poliitikat üles ehitada.