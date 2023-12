Dubais järjekorras juba 28. üleilmne kliimakonverents kulges nagu juba kordi varem nähtud tuttav malepartii, kus käigud järgnesid vaid ühel põhjusel, milleks oli emotsioonide üleslaadimine, et need siis lõpuks tagasihoidliku järeleandmisega «enneolematult suure saavutusena» muuta riikidevaheliseks ülilödiks kokkuleppeks.

Tuntud stsenaarium: vaesemad riigid kurdavad, et nemad on muutunud kliima tõttu kannatanud, mille tõttu rikkad peavad maksma. Jõukad teevadki kohe algul avalduse, et teeme fondi, kuhu paneme tervelt triljoni – sente, tõsi –, aga kuidas seda tegema hakataks, ei täpsustata.