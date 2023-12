PEETER ESPAK ⟩ Kas politsei kasutas Palestiina-aktivistide vastu ülemäärast jõudu?

Ilma kahtlusteta on Eesti politsei usaldusväärsus meie valdava enamuse kodanike meelest senini olnud väga kõrge. Ühiskonnauuringute Instituudi viimase teemakohase detsembris toimunud küsitluse tulemusedki näitavad, et politseid usaldas täiesti 23,7 protsenti, pigem usaldas 56,3 protsenti, pigem ei usaldanud 11,5 protsenti, üldse ei usaldanud 4,5 protsenti ning vastust ei osanud öelda 4 protsenti.

Eestis on alati olnud toetus ja usaldus eri jõustruktuuride ning iseäranis Kaitseväe vastu väga kõrge, eriti just ka võrdluses poliitiliste institutsioonidega. Oletada võiks, et muutus võikski saabudagi ehk ainult juhul, kui mingitel põhjustel võidaks politseid või muid jõustruktuure hakata seostama oma maine kaotanud poliitiliste institutsioonidega. Olgu mistahes parteiga (erakondade usaldus oli kõigest 14,2 protsenti) või ka madala usaldustasemega poliitilise võimuga üleüldiselt.