MEELIS OIDSALU ⟩ Eesti lähisuhteterroristid kuuluvad Euroopas esiviisikusse

Teiste Ida-Euroopa riikidega võrreldes on Eesti lähisuhtevägivalla debatt oluliselt avatum ning ametlik statistika usaldusväärsem. Küll aga peetakse peresisest vägivalda ikka veel perekonna siseasjaks. Perevägivallatsejad on üldsusele edukalt maha müünud mõned vägivalda õigustavad vanasõnad. Aeg on nende korrutamisest loobuda, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.