Ellu Saar ⟩ Kelle nägu on vaesus Eestis?

Seoses kõrge inflatsiooni, maksuküüru kaotamise, erinevate maksumuudatuste ja uute maksude kehtestamisega on Eestis päevakorrale tõusnud küsimus vaesusest ning sellest, keda see puudutab kõige rohkem. Erinevate riikide võrdluses kasutatakse vaesuse ulatuse iseloomustamiseks kahte terminit: absoluutne vaesus ja suhteline vaesus. Absoluutne vaesus näitab nende inimeste protsenti, kes ei ole võimelised end ära elatama. See näitaja peegeldab arvestuslikku elatusmiinimumi konkreetses riigis. Absoluutses vaesuses elavate inimeste arv kasvas 2022. aastal Eestis statistika juhtivanalüütiku Epp Remmelgu sõnul oluliselt, ulatudes 48 000 inimeseni. Nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu netosissetulek jääb alla 300 euro.