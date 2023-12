Kolmapäeval, 13. detsembril teatas EKRE koalitsioonierakondade fraktsioonidele, et nad on valmis pehmendama oma obstruktsioonilist tegevust parlamendis, vastutasuks selle eest kutsus Martin Helme erakond koalitsiooni loobuma kahest parlamendis arutusel olevast eelnõust. Väga silmatorkav oli asjaolu, et jutt on dokumentidest, mis puudutavad mitte sise-, vaid välispoliitilisi küsimusi – jutt on Eesti osalemisest mitmesugustes Ukrainale finantsabi andmise mehhanismides.