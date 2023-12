RAINER SAKS ⟩ Putin suutis oma tänavuses kõnes tõeliselt üllatada

Euroopa Liit suutis järjekordselt lahendada konsensuse probleemi ning langetas otsuse alustada Ukraina ja Moldovaga liitumiskõnelusi. Venemaal kahtlemata ei ole Ungarile pakkuda 10 miljardit eurot. Aga Ungari peaminister Viktor Orban ilmsesti tajus, et EL konsensuse blokeerimine oleks tähendanud sellise joone ületamist, mis oleks viinud Ungari Venemaa satelliidi ametlikku staatusesse ning seega ka täieliku marginaliseerumiseni.

Ungari peaminister küll hiljem blokeeris rahaise abi eraldamise otsuse Ukrainale, kuid sellega saadakse Euroopas lõpuks hakkama. Euroopa Liit on jälle tugevam ning see paistab eredamalt silma poliitiliste protsesside hangumise tõttu USA Kongressis. Ukraina ja Moldova liitumisläbirääkimised tulevad aga pikad ja keerulised, kuid suur positiivne nihe Euroopa tuleviku kindlustamise suunas on juba toimunud.