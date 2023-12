Kristlust ja «paganlust» (seda nimetust on kasutatud kõigi mittekristlike usundite kohta peale judaismi, eriti aga Kreeka-Rooma usundi ja teiste Euroopa kristluse-eelsete usundite kohta) on ikka peetud teineteist välistavateks vastanditeks, kuid nagu on öelnud saksa religiooniuurija Kurt Rudolph, eksisteerivad teoreetiliselt teineteist välistavad vastandid reaalses ajaloos enamasti läbipõimununa. Rudolph rõhutab ka, et n-ö puhtaid religioone ei ole – iga usund on seotud teiste usunditega oma tekkepiirkonnas. See kehtib ka kristluse puhul.