Lehmapidamine on Tallinnas ammuilma ära lõpetatud. Pea ainsad neljajalgsed, keda siin veel kohata võib, on moekohased pisikoerad, kes ka oma perenaise käekotti lahedasti ära mahuvad.

Siiski on tänaval üks maja, millel on visuaalne seos tänava ajaloolise nimega. Nimelt on Suur-Karja 8 majal õuele viiva kangialuse ees sepisvärav ja sellel omakorda kaks sarvilist loomapead. Värava on kavandanud metallikunstnik Tõnu Lauk kiiduväärselt moodsat ja vanamoodsat ühtseks liites. Mööduja ei tarvitse neid veisepäid märgata ega mõista, kuid olemas nad on.