Raamatu esmatrükk (1993) ilmus Rootsis Lundis asunud Eesti Kirjanike Kooperatiivi (EKK) tiibhobu märgi all ja sellel on Valev Uibopuu eessõna, ehkki raamat on trükitud Viirlaiu viimasel kodumaal Kanadas Torontos. Ühtlasi jäi see EKK viimaseks raamatuks.