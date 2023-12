Kümmekond aastat tagasi kirjutas üks kolumnist, et tore oleks Eestis näha kirevat tänavapilti, kui siia saabuks välismaalasi paljudest maailma riikidest, kes tooksid kohale oma kultuuri ning rikastaksid meid uute restoranidega, mis pakuksid eksootilisi maitseid. Üldiselt on see aeg käes.

Restoranid võivad olla toredad, kuid kahjuks on neid saabujaid, kelle menüüs on kuritegevus ja terrorismioht. Loodetavasti on Euroopa üle saamas poliitkorrektsuse krambist ning saame probleemist rääkida, ilma et kõnelejat tembeldataks rassistiks. Vastasel korral oleme tagasi okupatsiooniaegses Tallinnas, kus kuritegusid sooritati, kuid tegijate rahvusest kõneleda ei tohtinud.

Ühesõnaga, saabujate tausta tuleb kontrollida ning samuti peame endale selgeks tegema, keda ja kui palju me siin näha soovime. Elame Eesti riigis, mille eesmärk on alal hoida eesti rahvust ja kultuuri. Kui see fakt kellelegi ei sobi, võib ta minna tagasi ajaloolisele kodumaale. See tähendab, et Eestis olles tuleb selgeks õppida eesti keel ning austada siinset kultuuri ja kombeid.

Kuuldavasti huvitub kaitsepolitsei näiteks kolmest riigist saabujate taustast: need on Iraan, Pakistan ja Nigeeria. Sealt tulijad moodustavad kinniseid kogukondi, kes suhtlevad Eesti riigi ja ühiskonnaga täpselt nii vähe kui hädavajalik ning kelle tegemistest ei tea me suurt midagi.