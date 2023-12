Isegi üleilmne kliimakoosolek Dubais on ladunud oma kivid Vene võidu võimalikku müüri, jäädes nafta asjus sisutult tagasihoidlikuks. Ehkki mainitakse, et taastuvenergia asjas on soov toetada kasvu, on COP28 lõppdokumendis fossiilkütustest loobumise kohta deklareeritud neist «eemaldumist».