JÜRI RAIDLA ⟩ Eesti riigist võib saada 21. sajandi mudelriik

Riik ei tohi tarduda. Eesti riik vajab edasiarendust ja kaasajastamist, vajab moderniseerimist, et teenida meid tulevikus sama hästi või veel paremini, kui ta on seda seni teinud. Geopoliitiline olukord, millele on lisandunud mitmed teised väga tõsised kriisid, on vajadust riigireformi järele suurendanud, mitte vähendanud. Reformid mugavustsoonis ei sünni, enamik päris reforme saab teoks ikka häda sunnil. Eesti riik peab valmis olema, et 2100. aastaks võib rahvaarv väheneda u 800 000 inimeseni (vt Eesti inimarengu aruanne 2016/2017, p 1.5.3.). Valmis peab olema sellekski, et kliima­pagulaste sissevoolu tõttu võib meie rahvaarv hoopis mitmekordistuda.