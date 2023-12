HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Välistamiskultuur viis patiseisu. Süüdi on poliitikud ise ja võitlusSALKlased

Eesti poliitika patiseisu peamine põhjus on ühiskonna lõhestatus ja lepitamatu vastaseis, millele valijad andsid viimastel riigikogu valimistel õnnistuse. Vastasseis oli valimiste peateema. Paljud valijad hääletasid kellegi või millegi vastu. See oli välistamiskultuur, kus hääletamise motiiviks oligi vastu hääletamine. Kuna Eesti seadused ei võimalda vastu hääletamist, siis toetasid paljud valijad erakonda või poliitikut, kelle seisukohad ja maailmavaade ei pruukinud konkreetsetele valijatele üldse meeldida või ei teadnud nad neid süvitsi, aga oma toetusega sooviti välistada mõne teise poliitiku või erakonna valituks osutumist. Sellise valikuga ei toetatud tegelikult mitte kedagi ega mitte mingisugust poliitikat. See oli valimisobstruktsioon, mille tagajärjeks on tänane parlamentaarne obstruktsioon ja vastasseis.