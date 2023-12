Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina relvajõud asuvad ehitama kaitseliine Donbassist kuni riigi läänealadeni. Zelenskõi teatel arutas ta riigi poliitilise ja sõjalise juhtkonnaga läbi plaani kaitsesüsteemide rajamiseks. Kaitsesüsteemide aluseks on Avdijivka, Marjinka ja Kupjanski-Limani kaitseliinid, sealhulgas need, mis on rajatud Venemaaga piirnevatele aladele.