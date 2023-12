Ma olin üsna noor, kui kirjutasin sahtlisse järgmised read: Ma usun küll / et linnadel ka on hing / Tartul vaim / ja Tallinnal hind.

Seda, et linnadel on hing, usun ma tänagi. Küllap see on sulam kõikide nendes linnades elanud ja hinganud inimeste hingedest, sealhulgas kirjanikest ja teistest loojatest, kes sellesse linna oma jälgi on tippinud ja pildikesi neist ajas kaugemale aidanud kanda.