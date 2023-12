MART KULDKEPP ⟩ Liikumine strateegilisse kaitsesse Ukraina sõjas

​Olukord, mis on selle aasta jooksul Vene-Ukraina sõjas tekkinud, ennustab järgmiseks aastaks rinde jätkuvat stabiliseerumist ning mõlema sõdiva poole tõmbumist strateegilisse kaitsesse. Nii Ukrainal suuresti ebaõnnestunud suvine vastupealetung kui ka Venemaa tohutult ohvriterohked katsed mingitki lisaterritooriumi hõivata näitavad, et vähemalt praeguste ressursside ja relvastusega on lahinguväljas valitsevast patiseisust välja murda ebatõenäoline, ütleb kolumnist Mart Kuldkepp.