JUHTKIRI ⟩ Uus kullapalavik

Tuleviku naftaks võib pidada tundlikke isikuandmeid, kõnealusel juhul konkreetsemalt igaühe genoomi. 212 000 inimest on andnud geeniproovi Tartu Ülikooli Eesti geenivaramule, saades vastu personaalse meditsiini lubaduse. Inimese geeniproovi põhjal on võimalik näha tema haigusriske ning otsustada, millised ravimid oleksid kõige paremad. Senini on teadaolevalt vaid umbes 5000 doonorit saanud varamult personaalse geenianalüüsi.

Kuna geeniuuringud ja sellega seotud personaalne meditsiin on olnud juba mõnda aega ülemaailmsete tehnoloogiahiidude huviorbiidis, kuid nende takistuseks on olnud uuringuteks sobiliku andmebaasi puudumine, siis nüüd on tekkinud geenivaramu inimestes idee luua uus rahvusvaheline ettevõte, kuhu oleks võimalik osanikeks saada rahakaid välismaiseid partnereid. Ehk siis meie meeste poolt oleksid andmed; Microsofti, Illumina ja Broadi instituudi poolt USAst, tarkvara ja tehnoloogia.

Võib mõista geenivaramu rahva frustratsiooni, kui vaat et üldrahvaliku kampaania korras kogutud geeniproovid on tukkunud pooljõude ning vilju eriti pole. Pole personaalseid geenianalüüse, pole personaalmeditsiini, pole õieti midagi. Suure rahaga oleks võimalik kogu masinavärk pauguga tööle saada ning geenivaramu inimesed saaksid tööd ja leiba, rääkimata ühend­ettevõtte – mille nimigi on juba teada, Estonian Multiomics Company (EMC) – väärtuslikest osakutest. Küsimuseks jääb, mida saab mees diivanilt, kelle seest on naftat leitud. Tsiteerides kadunud Gunnar Grapsi, jäävad talle ilmselt tühjad pihud. Teine väga õigustatud küsimus on, kas EMC planeeritud tegevus on üldse õiguspärane. Geenivaramu ei tohiks talle lepinguga usaldatud inimeste geeniproove edasi anda kolmandatele osapooltele. Siinjuures tuleb mõista, et geeniproovist delikaatsemaid isikuandmeid on üldse raske välja mõelda.