MADLE LIPPUS ⟩ Õhutramm on tore, kuid Tallinn nõuab strateegilist eelarvestamist

Tallinnale on aastaid ette heidetud probleeme juhtimises. Kahe aasta jooksul on linna tippjuhtkond märkimisväärselt uuenenud. Uued juhid kannavad uusi väärtusi ja see peegeldub ka järgmise aasta eelarve eesmärkides. Sihiks on pikk vaade, mis põhineb strateegial, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).