BORIS KIRT ⟩ Hinnakujunduse kiirkursus konkurentsiametile

Teadaolevalt kujundavad toote või teenuse hinda neli põhielementi. Need on materjalikulud, tööjõukulud, üldkulud ja kasum. Kui otseste kuludega – materjali- ja tööjõukuludega ei tohiks tekkida mingeid lahkarvamusi, siis üldkuludega seonduvad kuluelemendid tunduvad olevatki see kurja juur, mille kaudu või mille arvel püütaksegi igasuguseid tasusid ja makse juurde leiutada.