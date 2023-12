PRIIT LAANISTE ⟩ Peame arvestama, et alates ohuteavituse saamisest tuleb varjuda 1 minuti jooksul

Varjenditest on kasu vaid juhul, kui inimestele on võimalik anda piisav eelhoiatus sinna minekuks. See eeldab toimivat eelhoiatuse süsteemi ja kiiret ohuteavitust ning elanikele õpetatud ja sisseharjutatud käitumisjuhiseid. Ei ole mõistlik tugineda vaid varjenditele, vajalik on ka toimiv õhukaitse.