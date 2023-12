Eesti rõhutab igal pool Euroopas, et Venemaa on oht ning tuleb end kokku võtta, kuid sisepoliitiliselt me nende sõnade järgi ei käi. Siin ei toimu ju mingi morsipidu, vaid poliitilise mängurluse pillerkaar, tõeline pidu katku ajal. Valitsuskoalitsioonil on olnud valijate antud mõjusa mandaadi toel võimalus navigeerida eesti ühiskond kriisidest läbi ning tugevdada sidusust ja vastupanuvõimet idast lähtuvatele ohtudele.