Möödunud nädala reedel Postimehes ilmunud artiklis tõi rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben välja, et majandusel ei lähe võib-olla nii kehvasti, kui tundub. Ta viitas meediale ja majanduslangusest kõnelevatele uudistele, mis on tema hinnangul võimendatud. «Halvad uudised müüvad ju hästi, kuigi tekitavad stressi ja teevad õnnetuks,» lausus Aben ja lisas, et tegelikkust negatiivsemana näitav statistika võib kaasa tuua täiendava majanduslanguse.

Mis puudutab meedia mõju inimestele ja täpsemalt ka tarbijate kindlustundele, siis on Abenil õigus. Mitmed teadusuuringud on toonud välja, et negatiivsed majandusuudised mõjutavad tarbijate kindlustunnet. See tähendab, et kui meedias hakkavad rohkem domineerima halvad uudised, siis muudab see inimesi ebakindlamaks.