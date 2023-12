Esmaspäeval avaldatud Eleringi elektri varustuskindluse raport ütleb, et praeguseks talveks oleme paremini valmis. Samuti mainib raport, et elektrivõrgu töökindlus on 99,9 protsenti. Eesti on Eleringi raporti järgi valmis väljuma ka Venemaa energiavõrgust ja ühinema Mandri-Euroopa sünkroonalaga 2025. aastaks. Me võime loota Läti gaasimaardlatele ja Soome Olkiluoto tuumajaamale. Need on head uudised ja Ukrainas möllava sõja valguses pole põhjust tekitada paanikat.