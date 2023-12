Eile sai kinnitust, et Ukraina president Zelenskõi visiit Argentiina presidendi Javier Milei ametisse nimetamise tseremooniale jätkub Washingtoni külastamisega. Viimastel päevadel on liikunud kuulujutud, et Joe Bideni administratsioon teeb tõsiseid pingutusi Ukraina abi jätkamise teemal kokkuleppe saavutamise nimel Kongressis. Näis, kas Zelenskõi visiidiga õnnestub USAl üldist strateegilist kommunikatsiooni veidigi parandada.