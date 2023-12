Juba 1990. aastate keskel hakkasid meie innukad nn sotsiaalteadlased kuulutama, et venelaste edukas «lõimumine» on lõpule viidud. Kuulutasime eesti keele küll riigikeeleks, aga säilitasime venekeelse ja -meelse koolihariduse, andsime kõigile Eestis elanud inimestele õiguse osaleda kohalikel valimistel, hoidsime hoolega nendele inimestele armsaid mälestusi ja mälestusmärke, enda omi maha salates. Täpselt nii nagu üks Rootsi vanaproua olevat ohates öelnud: «Me peame nende (sisserändajate) suhtes lahked olema, ehk on nad siis, kui nad võimule saavad, ka meie suhtes lahked.»