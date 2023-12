Juhtkiri ⟩ Head uudised Ukrainale Saksamaalt

Ukraina on sõjaliselt keerulises olukorras. Palju räägitud suur vastupealetung on ilmselt lõplikult toppama jäänud. Pigem püüab hoopis Venemaa rindel pealetungile minna. Vene vägedel napib küll tipptehnikat, kuid neil on palju muud sõjapidamiseks vajalikku, nii nõndanimetatud lolli moona kui ka kahuriliha.

Seda halvem on see, et USAs on Ukrainale suunatud abipakett toppama jäänud, ELis ähvardab seda sama saatus.