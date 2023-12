MART RANNUT ⟩ Rahvuslik alaväärsuskompleks ja majandushuvid näivad põhiõigused üle kaaluma

10. detsember on rahvusvaheline inimõiguspäev. 75 aastat tagasi, aastal 1948, võttis ÜRO Peaassamblee vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni. Eesti on osalenud inimõiguste järgimises kolm viimast aastakümmet ning põhiõiguste vallas on nii arengut kui ka suuremat teadlikkust märgata, nagu seda Vootele Hanseni uuringukommentaarist (PM 9.12) lugeda.