JAAK VALGE ⟩ Praegust obstruktsiooni poleks, kui rahvale antaks sõna

Teisipäevaks 12. detsembriks on riigikogu põhiseaduskomisjoni kutsutud kollektiivsele pöördumisele «Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist» esindaja. Pöördumine sai veebilehel rahvaalgatus.ee allkirjaandmiseks valmis 25. augustil, pärast seda, kui tuli välja, et Kaja Kallase perekond on seotud äritegevusega Venemaal. Näib, et tegemist on kõige ehedama algatusega rahva seast, mida on kandnud spontaanne pahameel. Siinkirjutajale pole teada, et pöördumise taga oleks olnud mõni erakond või poliitiline ühendus.