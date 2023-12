RAINER SAKS ⟩ Kardetud talvine massiivne õhurünnak toppab. Venelased väsivad ja aktiivsus langeb

Hiina laevad ründasid veekahuritega Filipiinide laevu Lõuna-Hiina meres. Hiina on hakanud seda piirkonda enda mõjutsooniks pidama ning alates 2012. aastast on hiinlaste agressiivne käitumine pidevalt kasvanud. Hiina aktiivsuse kasv viimastel kuudel on vähemasti osaliselt seotud USA sisemiste probleemide süvenemisega. Mida kauem võtab aega Ukraina toetuse kindlustamine ning mida kauem venib sõda Ukrainas, seda rohkem on potentsiaali muudel konfliktidel eskaleeruda.