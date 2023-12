Kui sul on vaba raha, mida sa ei plaani suure tõenäosusega lähiajal kasutada, siis tasub see igal juhul hoiustada pikemaks perioodiks, isegi kui lühiajaline intress tundub soodne – kõik märgid näitavad, et intressid hakkavad peagi vähenema.

Euroopa Keskpank on kõigest väest pingutanud, et suur ja väike pilt teineteisele lähemale jõuaks. Eesti sisemajanduse kogutoodangu (SKT) reaalkasv on olnud negatiivne seitse kvartalit järjest – majandus on summa summarum küll kasvanud, aga ainult seetõttu, et hinnad on tõusnud. Käib kaks sõda. Tarneahelad ei tööta hästi. Energia- ja toorainehinnad on kõikuvad. Inflatsioon on olnud palju kõrgemal keskpanga soovitud kahe protsendi tasemest. Aga nädalavahetusel ilma broneeringuta restorani ikka ei saa.