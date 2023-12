Henn Põlluaas ⟩ Võimuliit andis järjekordse hoobi Eesti parlamentarismile, riigieelarve legitiimsus on kahtluse all

Nimelt jättis president välja kuulutamata riigikogus usaldushääletusega läbi surutud maamaksu seaduse, leides, et see pole kooskõlas põhiseadusega, sest see võeti vastu parlamendis menetlusreegleid rikkudes. See tähendab, et kuna valitsus oli eelnõu sidunud riigieelarvega ja see võeti vastu usaldushääletusega, siis ei vasta riigieelarve tulude ja kulude pool enam esitatule. Sel puudub piltlikult öeldes üks jalg.