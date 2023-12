Elen Eensaar ⟩ Eesti tööandjad ei oska inimlikult koondada

Koondamiste arv on suur ja näitab tõusutrendi. Paradoksaalsel kombel just sel ajal, kui tööandjatel oleks vaja professionaalset tuge koondamiste tegemiseks, ei kipu selleks jaguma ressursse, sest aega ja raha on niigi vähe. Nii lahkubki koondatu tihti kibedus kurgus, kuigi see polnud sugugi tööandja soov – tal lihtsalt nappis oskusi tuge pakkuda.