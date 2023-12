Mati Nuut ⟩ Peame Eesti riigi ühiskondlikelt puukidelt tagasi võtma. Enne kui on hilja

Minu teismeeas rääkis isa, kuidas naabertalu perepoeg 1944. aastal punaväe maasturi taga kruusateel Vihtrast Vändrasse surnuks lohistati. Värskem ajalugu on okupantide metsikused Butšas. 3. detsembril 2023 käis Eesti meediamaastikult läbi Poola julgeolekujuhi hinnang, et NATO-l on Vene rünnakuks valmistumiseks kolm aastat. Ma ise arvan, et väga olulised Eesti iseseisvust ohustavad muutused maailmas toimuvad pärast Trumpi võimalikku tagasivalimist 2024. aasta lõpus. Kas me oleme neiks muutusteks valmis?