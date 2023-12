Rainer Saks ⟩ Putini nii varajane avaldus üllatas

Eile toimus Kremlis Venemaa kangelaste päeva tähistamise üritus, mille käigus vastas Venemaa president ühe osaleja küsimusele presidendiks kandideerimise osas jaatavalt. Pealtnäha üsnagi möödaminnes. Enne seda oli presidendi administratsiooni pressiesindaja esinenud pikema mõtisklusega, kus ta arvas, et president teatab oma kandideerimisest vastavalt oma äranägemisele ja vihjates pigem kaugemale tulevikule. Vaevalt küll oli tänane teade spontaanne, sest eelnevatel päevadel oli kindlaks määratud presidendi valimiste toimumise kuupäevaks 17. märts ja ühtlasi anti teada, et hääletamine kestab kolm päeva.

Venemaa president seega ei jätnud rohkem aega spekulatsioonideks. Näis, kas ta loobub oma kandideerimise kohta eraldi avalduse tegemisest või keskendub tema kampaania rohkem vabas vormis aruteludele riigi tuleviku üle. Eilse põhjal võib järeldada, et soov on keskenduda Venemaa reakodanike toimetulekule. Seni märgata olnud info viitab soovile vältida võimalikult palju sõja teemat ehk irduda tegelikkusest ja luua üsnagi irrelevantne arutelude keskkond Venemaa helgest tulevikust. Võimalik, et selles osas on tehtud veidi korrektiive, kuna kandideerimine tehti teatavaks üritusel, kus autasustati Ukraina sõjas osalejaid.