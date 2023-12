AK FOOKUS ⟩ Kas linnahall ärkab veel talveunest?

Linnahalli tutvustades mainitakse sageli, et hoonekompleksi välisilme meenutab iidseid maiade püramiide ning Tallinna vanalinna ümbritsevaid vanu rootsiaegseid bastione. Arhitektuurse lahenduse autori Raine Karbi sõnul sai ta aga kontserdisaali jaoks juhtidee antiiksetest amfiteatritest, mida praegugi on Vahemere maades väga palju alles ning kus ka üle kahe tuhande aasta pärast ehitamist on võimalik anda etendusi ja korraldada kontserte. Kahjuks praeguste asjade seisu juures jääb meie amfiteatri eluiga tõenäoliselt palju lühemaks.