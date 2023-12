Inez And Vinoodh For Time

Foto: Inez And Vinoodh For Time

Ajakirja Time persooniks valitud laulja Taylor Swifti puhul on raske aru saada, kuidas ta täpselt meie kollektiivsesse teadvusesse on jõudnud. USAs on vähemalt kaks ülikooli avanud spetsiaalsed kursused, mis tegelevad Swifti isiksuse ja tema ärimudeli uurimisega.