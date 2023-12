AIVO LILL ⟩ Reformierakonna kättemaks

Vaatame lähemalt. Jüri Ratase esimene valitsus tegi «maksuküüru». Majandusteadlane Heido Vitsur on öelnud, et mingit küüru pole tegelikult olemas, see on lihtsalt otsitud kõlav nimetus. Igatahes tegi selle maksumuudatuse Keskerakond ilma Reformierakonna heakskiiduta ja nüüd oli aeg Keskerakonnale koht kätte näidata. Mis siis, et maailm on täis pingeid ja Eesti majanduses valitseb suur langus ning seetõttu oleks vaja hoida stabiilsust, aga kättemaks on kõigest kõige tähtsam motiiv.